Articol de Eduard Apostol - Publicat duminica, 13 august 2023, 18:31 / Actualizat duminica, 13 august 2023 18:59Fostul capitan campion cu FCSB, Cristi Tanase, 36 de ani, a mentionat care sunt avantajele fostei sale echipe in lupta pentru suprematie in Superliga dar si pentru joi, cu Nordsjaelland. "Dodel" spune ca CFR Cluj este principala rivala in lupta pentru titlu.Cristi Tanase este capitanul cu care FCSB a cucerit ultimul titlu de campioana in 2015. Ajuns la 36 de ani, fostul decar si-a ... citeste toata stirea