Doi dintre preferatii lui Becali, criticati dur in direct: "Mari fotbalisti? Las-o incolo! Sunt morti!"

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat joi, 14 martie 2024, 07:17 / Actualizat joi, 14 martie 2024 09:29Doi dintre jucatorii preferati ai lui Gigi Becali, mijlocasii Adrian Sut (24 de ani) si Mihai Lixandru (22) au fost criticati extrem de dur, in direct.Comentatorul Bogdan Cosmescu a analizat prestatiile pe care FCSB le-a avut in ultimele etape si a avut un discurs dur la adresa celor doi jucatori, care se numara printre favoritii lui Gigi Becali si pe care patronul FCSB i-a laudat in dese ... citește toată știrea