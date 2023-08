Articol de Alexandru Barbu - Publicat miercuri, 30 august 2023, 11:30 / Actualizat miercuri, 30 august 2023 12:21FCSB a depins de Florinel Coman si de Darius Olaru in prima parte a sezonului. Primul, suspendat, va lipsi etapa viitoare, cu Universitatea Craiova.Fara niciun dubiu, Olaru si Coman, ambii in varsta de 25 de ani, sunt de departe cei mai importanti fotbalisti de la FCSB in actuala stagiune. De ce? Macar unul dintre ei a fost decisiv in 7 dintre cele 10 partide oficiale disputate ... citeste toata stirea