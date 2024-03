Doi jucatori ai Romaniei U20, gata sa faca pasul la U21 pentru Euro: "Au crescut mult"

Articol de Aurelian Botezatu - Publicat marti, 26 martie 2024, 21:02 / Actualizat marti, 26 martie 2024 21:54Introdus in minutul 56 al meciului cu Polonia U20 (1-1) de la Targoviste, galateanul Stefan Bodisteanu a egalat pentru tricolori in minutul 71, din pasa lui Ionut Cojocaru.Reprezentativa Under 20 a Romaniei n-a scos decat o remiza cu reprezentativa similara a Poloniei, 1-1. Dar meciul din Elite League disputat la Targoviste, in fata a 6.000 de spectatori, a adus la rampa doi jucatori: ... citește toată știrea