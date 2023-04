Articol de Adrian Duta - Publicat sambata, 29 aprilie 2023, 07:46 / Actualizat sambata, 29 aprilie 2023 09:20MM Stoica, presedintele Consiliului de Administratie de la FCSB, i-a laudat pe Adrian Mazilu (17 ani, extrema dreapta, Farul) si pe Rares Pop (17 ani, mijlocas ofensiv, UTA).Cei doi tineri jucatori s-au remarcat in acest sezon la echipele lor. Mazilu are 15 meciuri, 6 goluri si un assist in acest sezon din Superliga si este titular indiscutabil la liderul Farul.FCSBMihai Stoica a ... citeste toata stirea