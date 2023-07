Articol de Remus Dinu - Publicat duminica, 30 iulie 2023, 18:56 / Actualizat duminica, 30 iulie 2023 19:15Dragu Badin, campion cu Universitatea Craiova in sezonul 1973-1974, a incetat din viata astazi, la varsta de 75 de ani. Un nume mare pentru fotbalul din Banie, fostul fundas a facut parte din echipa cu care Stiinta cucerea primul titlu din istorie."Veste trista venita in dimineata meciului cu CFR. Astazi ne-a parasit Dragu Badin, campion cu Stiinta in sezonul '73-'74. Dumnezeu sa-l ... citeste toata stirea