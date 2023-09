Adrian Harlab, o legenda a fotbalului brasovean, s-a stins ieri seara, 25 septembrie 2023, la varsta de 75 de ani, macinat in ultimele luni de o boala necrutatoare.A murit Adrian Harlab, o legenda a fotbalului brasovean!Adrian Harlab este un nume imens in fotbalul brasovean, atat ca fotbalist, cat si ca antrenor. A fost un fundas dreapta urias, a jucat alaturi Pescaru, Gyorffy, Naghi sau Cadar la Steagu Rosu, dar a si antrenat cu succes pe FC Brasov, inclusiv in dubla de poveste cu Inter ... citeste toata stirea