Doliu in fotbalul romanesc: a murit Lucian Todea, fost fotbalist in prima liga la UTA

Articol de GSP - Publicat vineri, 20 ianuarie 2023, 12:06 / Actualizat vineri, 20 ianuarie 2023 12:33Lucian Todea, fost fotbalist cu meciuri in prima liga a Romaniei, a murit vineri, 20 ianuarie, la varsta de 36 de ani, dupa o indelungata suferinta.Diagnosticat cu o forma agresiva de cancer la cap, oradeanul a fost doborat de boala in noaptea de joi spre vineri, informeaza site-ul bihon.ro. In ultimele saptamani, fostii colegi ai lui Lucian Todea se mobilizasera pentru o stangere de fonduri, ... citeste toata stirea