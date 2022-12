Doliu in gimnastica romaneasca * A murit Toma Pradatu, fostul secretar general al Federatiei, ramas paralizat dupa ce a fost impuscat in Venezuela

Articol de GSP - Publicat duminica, 18 decembrie 2022, 15:53 / Actualizat duminica, 18 decembrie 2022 15:54Toma Pradatu, fost secretar adjunct al Federatiei Romane de Gimanstica, a murit azi, la 77 de ani."Toma Pradatu, eroul gimnasticii romanesti a plecat dintre noi. Cu modestie, smerenie si durere in suflet.Omul care s-a sacrificat pentru echipa feminina de gimnastica, fiind impuscat in 1998 in Venezuela, a pierdut lupta cu viata dupa aproape un sfert de secol in care a trait in scaun ... citeste toata stirea