Doliu in tenisul mondial! Neale Fraser, castigator a 19 titluri de Grand Slam, a decedat * Rod Laver: "A fost un adevarat diamant"

Articol de David Istrate - Publicat marti, 03 decembrie 2024, 17:14 / Actualizat marti, 03 decembrie 2024 17:15Neale Fraser, o legenda a tenisului mondial, a decedat luni, 2 decembrie, la varsta de 91 de ani. Introdus in International Tennis Hall of Fame inca din 1984, fostul tenismen australian a ocupat prima pozitie in clasament, atat la simplu, cat si la dublu.Sportul australian a incasat o lovitura la inceputul acestei saptamani, odata cu vestea mortii lui Neale Fraser, unul dintre cei ... citește toată știrea