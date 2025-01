Doliu la Otelul Galati! Un oficial a murit subit la stadion chiar inainte de meci

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat sambata, 18 ianuarie 2025, 17:09 / Actualizat sambata, 18 ianuarie 2025 18:12Ciprian Nichita, fostul team manager al celor de la Otelul, a murit subit chiar la stadion, cu cateva ore inainte de meciul pe care galatenii il vor disputa de la 19:30, in compania Petrolului, in runda cu numarul #22 din Superliga. Acesta avea 51 de ani.Angajat al clubului, Ciprian Nichita era implicat in luarea deciziilor si membru activ al Suporter Club Otelul Galati. ... citește toată știrea