Dominic Thiem, OUT de la Australian Open 2022 * Lista tot mai lunga de absenti

Articol de GSP - Publicat miercuri, 29 decembrie 2021, 09:05 / Actualizat miercuri, 29 decembrie 2021 09:05Austriacul Dominic Thiem (28 de ani, 15 ATP) nu va participa la editia din 2022 de la Australian Open.Dominic Thiem, campionul de la US Open 2020, nu s-a refacut complet dupa accidentarea la incheietura mainii drepte si va rata inca un turneu de Grand Slam. Austriacul a lipsit de pe tablourile principale de la Wimbledon si US Open in anul 2021, iar ultimul meci oficial l-a jucat la ... citeste toata stirea