Dorin Rotariu a fost cedat de Ludogoret! Se va lupta pentru evitarea retrogradarii la noua echipa | OFICIAL

Dorin Rotariu (26 de ani) a fost imprumutat de Ludogoret la Atromitos, in Grecia si va lupta pentru evitarea retrogradarii.Dorin Rotariu, din Bulgaria in Grecia Doar 11 meciuri a prins Dorin Rotariu la Ludogoret, unde a ajuns gratis la inceputul sezonului, de la Astana. Atacantul lateral, trecut si pe la echipa a doua a campioanei Bulgariei, spera sa prinda mai multe minute in prima liga din Grecia.Atromitos a anuntat imprumutul romanului pana la finalul acestui sezon, iar Dorin Rotariu va ... citeste toata stirea