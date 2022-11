Dorin Rotariu exclude varianta FCSB * Cu ce club vrea sa semneze

Articol de GSP - Publicat vineri, 01 iulie 2022, 11:52 / Actualizat vineri, 01 iulie 2022 12:57Iosif Rotariu a dat noi detalii despre viitorul lui Dorin Rotariu, extrema de 26 de ani dorita de FCSB.Dupa ce a spus ca Rotariu exclude o revenire in Liga 1, acolo unde a jucat la Dinamo, Iosif Rotariu a dezvaluit ca nepotul sau ar dori sa continue in Grecia, la Atromitos, club la care a fost imprumutat in sezonul trecut.Dorit de FCSB, Dorin Rotariu prefera Atromitos"Nu se pune problema. El ... citeste toata stirea