Articol de Vlad Rosu - Publicat miercuri, 06 septembrie 2023, 11:52 / Actualizat miercuri, 06 septembrie 2023 12:20Fostul presedinte executiv al lui Dinamo, Dorin Serdean (53 de ani), a fost pus sub acuzare pentru frauda intr-un dosar penal deschis de catre Parchetul European condus de Laura Codruta Kovesi.Parchetul European a facut mai multe perchezitii la mai multe domenii din Franta si Romania, in cadrul unei anchete care implica fraude in valoare de 30 de milioane de euro, fonduri ... citeste toata stirea