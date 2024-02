Dorin Serdean, fostul presedinte executiv al lui Dinamo, ramane in arest la domiciliu * Decizia luata de Tribunalul Bucuresti

Articol de David Marinescu - Publicat miercuri, 14 februarie 2024, 21:32 / Actualizat miercuri, 14 februarie 2024 21:32Dorin Serdean, fostul presedinte executiv al lui Dinamo, ramane in arest la domiciliu, potrivit unei decizii a Tribunalului Bucuresti.Pe 14 iunie 2023, Parchetul European l-a pus sub acuzare pe Dorin Serdean pentru emiterea unor scrisori de garantie false intr-un caz de fraudare a fondurilor europene.Gala SportuluiStupoare in sala! Cum si-a inceput Ion Esiriac discursul ... citește toată știrea