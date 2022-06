Dorin Serdean vinde pachetul majoritar de la Dinamo: "E o chestiune de zile! Eu nu aveam banii necesari"

Articol de GSP - Publicat luni, 20 iunie 2022, 22:07 / Actualizat luni, 20 iunie 2022 22:17Dinamo ar urma sa aiba un nou finantator principal. Dorin Serdean (52 de ani) sustine ca zilele viitoare ar urma sa cedeze pachetul majoritar, de 72% din actiuni.Dorin Serdean detine 72% dintre actiunile clubului Dinamo. Le-a preluat in luna martie a acestui an de la spaniolul Pablo Cortacero. Omul de afaceri recunoaste ca nu are banii necesari pentru a salva clubul, dar anunta negocieri avansate ... citeste toata stirea