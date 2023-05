Poli Iasi si SC Otelul Galati isi incheie intalnirile directe din acest sezon pe stadionul "Emil Alexandrescu" din Parcul Copou, marti, de la ora 17:30, in cadrul etapei a 6-a a play-off-ului Ligii 2, prima a returului acestei faze a competitiei. Este al treilea joc intre singurele reprezentante ale Moldovei in liga secunda, iar ambele formatii sunt in clasament pe locurile direct promovabile.Dorinel Munteanu, inainte de meciul Otelului la Iasi: "Mentalul va juca un rol foarte important in ... citeste toata stirea