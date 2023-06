Articol de Daniel Grigore - Publicat luni, 19 iunie 2023, 11:24 / Actualizat luni, 19 iunie 2023 12:02Nou-promovata Otelul Galati l-a prezentat astazi pe fundasul central Ariel Lopez (28 de ani), adus de la Gloria Buzau.Nascut la Montevideo, uruguayanul a ajuns in Romania in 2019, la Dunarea Calarasi. In 2021 a facut pasul la Gloria Buzau, iar acum a semnat un contract valabil un sezon, cu optiune de prelungire, cu Otelul Galati.Ariel Lopez poate evolua atat ca fundas central, cat si ca ... citeste toata stirea