Dorinel Munteanu le-a dezvaluit celor de la FCSB toate secretele lui Cisotti: "Poate juca si atacant"

Articol de Adrian Duta - Publicat duminica, 12 ianuarie 2025, 11:51 / Actualizat duminica, 12 ianuarie 2025 12:55Dorinel Munteanu, fostul antrenor de la Otelul, a vorbit despre transferul lui Juri Cisotti la FCSB.Mijlocasul a fost cumparat de FCSB de la Otelul pentru 150.000 de euro in perioada de transferuri din iarna. Timp de 3 ani si jumatate, italianul a fost antrenat de Dorinel la Galati.Munteanu a declarat ca Cisotti e polivalent. La inceput, italianul juca in extrema la Otelul. In ... citește toată știrea