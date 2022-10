Dorinel Munteanu s-a declarat "surprins placut" de jucatorii sai dupa victoria cu Concordia. Antrenorul Otelului nu e interesat ca o parte a publicului e nemultumita: "La final vor uita de dezamagire sau de spectacol"

SC Otelul a marcat un gol, n-a primit niciunul, a castigat jocul de acasa cu Concordia Chiajna si si-a indeplinit obiectivul.Echipa se mentine pe podiumul Ligii 2, pe locul 3, la egalitate cu clasata pe 2, si e la doua puncte de liderul Steaua. In plus, si-a marit distanta fata de formatiile care sunt la granita ultimului loc care duce in play-off la finalul sezonului regular.Dorinel Munteanu, dupa victoria cu Concordia: "Nu a dat nicio sansa echipei adverse sa ne puna probleme"Meciul cu ... citeste toata stirea