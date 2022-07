Dorinel Munteanu vrea sa faca din SC Otelul o surpriza a Ligii 2: "Vrem sa prindem play-off-ul". Ce le lipseste galatenilor in opinia "Neamtului"

Dorinel Munteanu a venit cu un scop clar la SC Otelul, acela de a duce cat mai repede echipa in Liga 1. Intr-un singur sezon a reusit promovarea in Liga 2, iar stagiunea care vine nu doreste a fi una pierduta, de tranzitie. Chiar daca galatenii vor juca pentru prima data in divizia a doua, Munteanu vrea play-off-ul.Dorinel Munteanu vrea sa faca din SC Otelul o surpriza a Ligii 2Dorinel Munteanu mizeaza, in primul rand, pe faptul ca exista stabilitate financiara, dar si pentru ca jucatorii au ... citeste toata stirea