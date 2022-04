Dosarele X la Targoviste: cheltuieli nejustificate de 6 milioane de lei * Primaria a dat in judecata firma care construieste stadionul si la care e actionar unic

Articol de Marius Margarit - Publicat vineri, 29 aprilie 2022, 08:12 / Actualizat vineri, 29 aprilie 2022 10:14In urma unui raport al Curtii de Conturi, care a gasit cheltuieli nejustificate de 6.000.000 de lei la arena "Eugen Popescu", Primaria a dat in judecata firma SC Municipal Construct, unde actionar unic e chiar Primaria.In Targoviste continua se se intample lucruri ciudate in jurul reabilitarii stadionului "Eugen Popescu", unde lucrarile au inceput din 2019, dar, in ciuda mai multor ... citeste toata stirea