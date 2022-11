Doua amicale tari pentru nationala U20 * Lotul convocat de Daniel Pancu + Trei modificari de ultim moment

Articol de GSP - Publicat luni, 14 noiembrie 2022, 11:42 / Actualizat luni, 14 noiembrie 2022 12:18Nationala U20, antrenata de Daniel Pancu, s-a reunit la Arad, duminica, in vederea meciurilor amicale cu Italia U20 si Polonia U20, ambele programate in urmatoarele zile.Cele doua dueluri ale Romaniei U20 vor fi liveTEXT pe GSP.ro si in direct la Digi Sport.Pe 17 noiembrie, de la ora 21:00, reprezentativa U20 intalneste nationala similara a Italiei, pentru ca patru zile mai tarziu, de la ora ... citeste toata stirea