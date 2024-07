Doua foste sperante ale FCSB si U Craiova au semnat pe 3 ani cu FC Bihor. Ambii au jucat ultima data la retrogradate din Liga 2, iar acum viseaza la promovarea in prima liga

Nou-promovata in Liga 2 FC Bihor Oradea a anuntat doua noi achizitii, ajungand, astfel, la cinci jucatori adusi in aceasta vara.Andreas Chiritoiu, deturnat de la o alta nou-promovata, CS Afumati, si David Sala au semnat la inceputul acestei luni iulie cu trupa din Crisana preluata de curand de argentinianul Gustavo Aragolaza, adus, in prima faza, pe pozitie de director tehnic.FC Bihor jubileaza dupa ce a semnat cu Andreas Chiritoiu si David Sala: "Ne-am asigurat semnaturile a doi tineri ... citește toată știrea