Articol de Viorel Tudorache - Publicat marti, 16 mai 2023, 19:03 / Actualizat marti, 16 mai 2023 19:28Joao Janeiro, antrenorul care o va pregati pe FCU Craiova in sezonul urmator, si-a inceput cariera in lumea fotbalului ca analist pentru Marcelo Bielsa, la Atletico Bilbao, in sezonul 2011/12.Concret, Joao Janeiro a acceptat sa lucreze ca "spion" pentru "El Loco" Bielsa. In acea perioada, tehnicianul portughez a fost delegat de reputatul Bielsa pentru a merge sa urmareasca indeaproape ... citeste toata stirea