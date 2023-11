Articol de Sergiu Alexandru - Publicat luni, 20 noiembrie 2023, 08:08 / Actualizat luni, 20 noiembrie 2023 08:29Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a scos in evidenta doua mutari pe care Edi Iordanescu le-a facut in campania de calificare la EURO 2024Romania - Elvetia, meci pentru locul 1 in grupa I, are loc marti, de la ora 21:45. Partida de pe Arena Nationala va fi liveTEXT pe GSP.ro si televizata pe Antena 1Cu minim o remiza, Romania castiga grupa si va fi in urna 2 la tragerea ... citeste toata stirea