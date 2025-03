Doua plecari confirmate oficial de Rapid, chiar inaintea duelului cu FCSB

Articol de Alexandru Stanciu - Publicat marti, 11 martie 2025, 13:54 / Actualizat marti, 11 martie 2025 14:28Victor Angelescu, actionarul minoritar de la Rapid, a anuntat doua despartiri iminente la finalul acestui sezon. Este vorba despre Clinton N'Jie si Xian Emmers, jucatori care nu au intrat in planurile lui Marius Sumudica in ultima vreme.Mijlocasul belgian a fost exclus din lot de catre Marius Sumudica in urma cu o luna. Cei doi s-au certat, dupa ce fotbalistul i-a reprosat ... citește toată știrea