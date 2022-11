Doua scenarii posibile in urma scandalului de la Craiova * Plecarea lui Mirel Radoi ar insemna al optulea esec din cariera lui de antrenor

Articol de Remus Raureanu - Publicat marti, 22 noiembrie 2022, 08:48 / Actualizat marti, 22 noiembrie 2022 09:24Universitatea Craiova e a patra in clasament, in afara locurilor de cupe europene. Plecarea lui Mirel Radoi (41 de ani) in momentul acesta ar insemna ca el sa bifeze al optulea esec de cand antreneaza.Craiova a ajuns intr-un conflict intern de cand Radoi a scos din lot patru jucatori: Andrei Ivan, Sergiu Hanca, Ionut Vina si Jovan Markovic.Conducerea executiva, pe care o ... citeste toata stirea