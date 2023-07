Articol de David Marinescu - Publicat miercuri, 12 iulie 2023, 15:53 / Actualizat miercuri, 12 iulie 2023 16:03CFR Cluj a obtinut doua milioane de euro din transferul lui Nana Boateng la Jeonbuk Motors, iar patronul Nelutu Varga pare dispus sa reinvesteasca macar o parte din acea suma. "Feroviarii" ar fi in discutii avansate cu atacantul bosniac Luka Juricic (26 de ani), legitimat la Pyunik Erevan, in Armenia, o veche cunostinta neplacuta clujenilor.Nascut in Germania si avand dubla ... citeste toata stirea