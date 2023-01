Doua victorii, doua infrangeri pentru romani in calificarile Australian Open * Bara, eliminata dramatic

Articol de GSP - Publicat luni, 09 ianuarie 2023, 09:58 / Actualizat luni, 09 ianuarie 2023 10:07Trei jucatoare din Romania, plus Nicholas Ionel (20 de ani, locul 229 ATP) au jucat noaptea trecuta in calificarile Australian Open. Rezultatele au fost mixte, doua victorii, doua eliminari.Prima reprezentanta a Romaniei care a intrat in scena a fost Alexandra Cadantu-Ignatik, 32 de ani, locul 171 WTA. Alexandra a invins-o scurt, 6-2, 6-0 pe frantuzoaica Carole Monnet, 208 WTA.Ceva mai tarziu, ... citeste toata stirea