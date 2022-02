Doua victorii, un argint si un bronz * Romania obtine medalii de iarna intr-un sport care poate ajunge disciplina olimpica peste 4 ani

Articol de Ionut Coman - Publicat marti, 08 februarie 2022, 13:10 / Actualizat marti, 08 februarie 2022 16:47"Tricolorii" au urcat de patru ori pe podium la Campionatele Mondiale de Winter Triatlon.In decorul muntos din Andorra, tricolorii au cucerit patru medalii la Campionatele Mondiale de Winter Triatlon, desfasurate in perioada 3-6 februarie. Un sport nou, care are sanse mari sa fie luat in calcul pentru urmatoarea editie a Jocurilor Olimpice din iarna, peste 4 ani, la Milano. In prima ... citeste toata stirea