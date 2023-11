Articol de Aurelian Botezatu - Publicat vineri, 03 noiembrie 2023, 17:16 / Actualizat vineri, 03 noiembrie 2023 17:35Secundul Dragos Bon e increzator ca CS Universitatea Craiova va transa in favoarea sa derby-ul cu FCU Craiova, programat sambata seara, de la 21:15La Universitatea Craiova a revenit increderea in urma victoriei de miercuri, din Cupa Romaniei, cu UTA (1-0). La conferinta de presa de dinaintea derby-ului cu FCU Craiova, secundul Dragos Bon a si punctat in acest sens: "Suntem ... citeste toata stirea