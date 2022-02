Dragos Grigore a uitat de trecutul la Dinamo: "Suporterii Rapidului, cei mai buni!"

Articol de GSP - Publicat sambata, 26 februarie 2022, 23:15 / Actualizat sambata, 26 februarie 2022 23:15Rapid - Dinamo 1-1. Dragos Grigore, stoperul giulestenilor, a declarat la final ca fanii gazdelor si-au surclasat rivalii in aceasta seara."Ii inteleg si pe suporteri ca sunt suparati, dar noi suntem mai suparati decat ei. E clar ca suporterii Rapidului au fost cei mai buni in aceasta seara!", a declarat Grigore la Look Sport+.Rapid - Dinamo"Demisia, demisia!" * Fanii Rapidului au ... citeste toata stirea