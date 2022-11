Dragos Militaru a rabufnit dupa esecul cu Steaua: "E al cincilea meci in care nu primim penalty. Pentru noi, o echipa mai micuta, e prea mult." Unirea Dej si-a intrerupt in Ghencea cele trei recorduri din acest sezon

Unirea Dej a evoluat curajos la Bucuresti, in Ghencea, contra Stelei, liderul Ligii 2, in derby-ul etapei a 13-a, insa a pierdut cu scorul de 0-2 si la finalul rundei a coborat o pozitie in clasament, de pe 2 pe 3.Echipa antrenata de Dragos Militaru a trecut cu bine peste prima mare situatie a meciului, avuta in minutul 4 de Bodisteanu, sut din 8 metri razant pe langa bara, iar apoi a pus stapanire pe joc, cel mai aproape de gol fiind inca in minutul 9, cand, dupa un corner, Chipirliu a ... citeste toata stirea