Drama fostului campion din NBA * Are nevoie de un transplant de inima: "Am stiut de cand eram copil ca sunt sanse mari sa nu imbatranesc"

Articol de Cristina Negrila - Publicat joi, 08 februarie 2024, 14:05 / Actualizat joi, 08 februarie 2024 15:49Scot Pollard, 48 de ani, fost campion in NBA cu Boston Celtics in 2008, se afla in spital unde asteapta un miracol: are nevoie de un transplant de inima.Situatia americanului e una chiar mai delicata decat de obicei. Scot are nevoie de o inima mai mare decat in mod normal. Inalt de 2,11 m si cu o greutate de 126 de kilograme, fostul baschetbalist se afla intr-o situatie dramatica. ... citește toată știrea