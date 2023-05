Fostul portar al echipelor UTA Arad si Viitorul Pandurii Targu Jiu, Roberto Bodea (29 de ani), a trait un adevarat cosmar in luna martie a acestui an si inca nu a scapat de el. "Parca am trait un scenariu de film", spune Bodea, care a fost format de "Batrana Doamna", pentru care a evoluat in trei perioade in ligile patru, trei si doi.Cosmarul lui Roberto Bodea a inceput intr-o dimineata, cand nu si-a mai auzit fetitaGoalkeeperul aradean legitimat la Gloria Lunca Teuz Cermei, in Liga 3, si ... citeste toata stirea