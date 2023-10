Articol de Ionel Lutan - Publicat luni, 09 octombrie 2023, 13:20 / Actualizat luni, 09 octombrie 2023 14:52Unirea Slobozia este noul lider al esalonului secund dupa ce formatia antrenata de Adrian Mihalcea a trecut, in deplasare, la limita, 1-0, de fostul lider, CSC Selimbar.Unica reusita a partidei i-a apartinut, in minutul 7, mijlocasului ofensiv Christ Afalna (25 de ani) care trece prin momente grele in aceste zile.Jucatorul camerunez a plecat, dupa victoria cu Selimbar, catre Camerun, ... citeste toata stirea