Drum liber spre sold-out si un nou record * Numar urias de bilete vandute la FCSB - CFR Cluj, in mai putin de 24 de ore!

Articol de Adrian Duta - Publicat joi, 02 mai 2024, 17:35 / Actualizat joi, 02 mai 2024 18:40FCSB a dat 40.000 de bilete pentru meciul cu CFR Cluj, in doar 17 ore de la punerea acestora in vanzare.FCSB - CFR Cluj are loc pe 11 mai, de la ora 20:30, pe Arena Nationala. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro si la TV pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 si Digi Sport 1FCSB se indreapta cu pasi repezi spre sold-out. Fanii vor lua cu asalt Arena Nationala pentru a urmari decernarea titlului. Dupa 9 ani, ... citește toată știrea