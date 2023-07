Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea - Publicat luni, 31 iulie 2023, 16:20 / Actualizat luni, 31 iulie 2023 16:20E clar acum: FCSB va evolua pe stadionul Steaua. Asa cum GSP.RO a anuntat in exclusivitate, contractul de inchiriere a stadionului din Ghencea a fost semnat si ii permite vicecampioanei sa joace acolo meciul cu CFR Cluj, programat duminica seara, de la 21:30.Pe langa faptul ca accesarea stadionului reprezinta in sine o mare victorie pentru FCSB si pentru Gigi Becali in disputa ... citeste toata stirea