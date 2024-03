Dubla-lovitura pentru Dinamo * Jucatorul crucial care nu va juca la Sibiu + Politic nu e recuperat

Articol de Adrian Duta - Publicat sambata, 16 martie 2024, 10:02 / Actualizat sambata, 16 martie 2024 10:28Eddy Gnahore (30 de ani), mijlocasul central de la Dinamo, nu a facut deplasarea la Sibiu pentru meciul cu Hermannstadt.Hermannstadt - Dinamo are loc duminica, de la ora 18:15. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro si la TV pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 si Digi Sport 1Dinamo nu se va putea baza pe un om crucial din acest an in prima etapa de play-out. Gnahore a acuzat o raceala puternica ... citește toată știrea