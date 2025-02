Dublu campion olimpic, condamnat dupa ce a filmat doua tinere in timp ce faceau dus

Articol de Oana Dusmanescu - Publicat miercuri, 19 februarie 2025, 17:13 / Actualizat miercuri, 19 februarie 2025 18:40Andrea Cassara, dublu medaliat cu aur olimpic alaturi de echipa de floreta a Italiei, a primit o condamnare de un an si patru luni de inchisoare pentru tentativa de imixtiune ilegala in viata privata, dupa ce a filmat doua minore in timp ce faceau dus, informeaza Corriere della Sera.Fostul floretist, in varsta de 41 de ani, a scapat de acuzatiile de tentativa de producere ... citește toată știrea