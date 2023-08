Articol de Remus Dinu - Publicat miercuri, 30 august 2023, 07:49 / Actualizat miercuri, 30 august 2023 08:13Helmut Duckadam, fostul mare goalkeeper al Stelei, e dezamagit de ce a vazut la FCSB in infrangerea de luni cu UTA, 1-2. "Eroul de la Sevilla" considera ca fotbalistii ros-albastrilor sunt mult prea individualisti si ca vicecampioana "nu are joc de echipa".Dupa ce a auzit declaratiile oferite de Florinel Coman la finalul meciului de la Arad - in care "Mbappe" vorbea despre chimia ... citeste toata stirea