Duckadam rade de FCSB: "Eu vad si un lucru bun in toata problema asta"

Articol de GSP - Publicat marti, 01 noiembrie 2022, 08:38 / Actualizat marti, 01 noiembrie 2022 08:53Helmut Duckadam (63 de ani), fost portar la Stelei si fost presedinte de imagine la FCSB, a ras de trupa lui Nicolae Dica dupa infrangerea cu U Cluj, 1-2.Cu un joc neconvingator, FCSB a cedat pe Cluj Arena, 1-2 cu U, si se afla momentan in afara locurilor de play-off. Sezonul ros-albastrilor este dezamagitor: doar locul 7 in campionat si scoruri umilitoare inregistrate in Conference League, ... citeste toata stirea