Dudek si romanii * Nationala U17, cu jucatori de la Milan si Juve, invinsa de Polonia la loteria loviturilor de departajare + "Tricolorii" U19, remiza in Finlanda

Articol de Remus Dinu - Publicat vineri, 06 septembrie 2024, 20:58 / Actualizat vineri, 06 septembrie 2024 21:07Nationala U17 a Romaniei a cedat in fata reprezentativei similare a Poloniei (2-2, 5-6 d. pen), in cel de-al doilea meci de la Syrenka Cup, turneul de pregatire desfasurat in Polonia. Selectionata pregatita de Nicolae Grigore se bazeaza la aceasta actiune pe 15 jucatori legitimati in strainatate, plus alti sapte din uzul intern.Dupa duelul cu Norvegia de miercuri, incheiat 1-1 in ... citește toată știrea