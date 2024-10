Duel romanesc pentru o medalie in sferturile de finala ale Campionatelor Europene individuale de tenis de masa

Articol de Roxana Fleseru - Publicat vineri, 18 octombrie 2024, 15:06 / Actualizat vineri, 18 octombrie 2024 15:32Adina Diaconu (alaturi de Maria Xiao) si Bernadette Szocs (alaturi de Sofia Polcanova) se vor intalni in sferturile de finala ale Campionatelor Europene individuale de la Linz. Perechea castigatoare are asigurata o medalie. Szocs si Polcanova sunt campioanele europene en titre, iar Diaconu si Xiao au cucerit bronzul la editia precedenta.Delegatia Romaniei are asigurata o medalie ... citește toată știrea