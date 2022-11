Dumitru Dragomir i-a gasit antrenor lui Gigi Becali: "Poate sa fie o solutie! E baiat destept"

Articol de GSP - Publicat marti, 08 noiembrie 2022, 12:14 / Actualizat marti, 08 noiembrie 2022 12:34Dumitru Dragomir (76 de ani), fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, crede ca Mihai Pintilii (37) ar trebui sa continue pe banca celor de la FCSB.Dupa demisia lui Nicolae Dica, conducerea tehnica la FCSB a fost preluata de Mihai Pintilii din postura de "interimar". Sub comanda acestuia, FCSB a fost invinsa in Conference League de West Ham, 0-3, dar a invins-o pe Rapid in ... citeste toata stirea