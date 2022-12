Dumitru Dragomir ii face o propunere lui Rotaru: "Pe el l-as aduce antrenor la Craiova!"

Articol de GSP - Publicat marti, 20 decembrie 2022, 10:50 / Actualizat marti, 20 decembrie 2022 11:12Dumitru Dragomir (76 de ani), fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, propune un nume pentru banca Universitatii Craiova: Emil Sandoi, fost fotbalist important al Stiintei, in prezent pe banca nationalei U21."Eu, daca as fi in locul lui Rotaru, l-as aduce pe Sandoi. Sa fie Sandoi cu Papura (n.r. - fostul "principal" al oltenilor). Stiu ca Sandoi se pregateste pentru Campionatul ... citeste toata stirea