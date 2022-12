Dumitru Dragomir, ironii inainte de derby-ul FCSB - CFR: "Cei doi antrenori, Gigi Becali si Dan Petrescu, vor face ca meciul sa fie frumos"

Articol de GSP - Publicat joi, 15 decembrie 2022, 12:50 / Actualizat joi, 15 decembrie 2022 12:50Dumitru Dragomir (76 de ani), fostul sef al LPF, a prefatat derby-ul dintre FCSB si CFR Cluj, meci restant din etapa a noua a Superligii.Partida FCSB - CFR Cluj se joaca in aceasta seara, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro si tranmisa la TV pe Digi Sport 1, Prima Sport 1 si Orange Sport 1"Corleone" a spus ca, in opinia sa, Andrea Compagno si Darius Olaru vor evolua in partida contra clujenilor, ... citeste toata stirea