Dumitru Dragomir nu intelege o mutare facuta de Becali si il avertizeaza asupra altei gafe pe care o poate comite: "Ma mir cum i-a dat drumul. Se vinde cu 5 milioane de euro" + "Va deveni titular la nationala"

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat sambata, 19 octombrie 2024, 12:34 / Actualizat sambata, 19 octombrie 2024 12:44Dumitru Dragomir, fostul presedinte al LPF, considera ca Gigi Becali a gresit foarte tare in momentul in care l-a lasat pe Ianis Stoica (21 de ani, aripa stanga) sa plece liber de contract.Ianis Stoica a facut junioratul la actuala campioana a Romaniei si a strans in tricoul acesteia 57 de meciuri, 10 goluri si 6 pase decisive. A fost legat contractual de FCSB pana in ... citește toată știrea